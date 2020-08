Aanslagpleger Christchurch veroordeeld tot levenslang

Brenton Tarrant, de terrorist die in maart vorig jaar aanslagen pleegde op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vroegtijdige vrijlating.

Bij de aanslagen kwamen 51 mensen om het leven. De Australische Tarrant zond de beelden van de moordpartij live uit via Facebook. Hij bekende in maart onverwachts schuld aan 51 moorden, 40 pogingen tot moord en terrorisme. Tarrant had eerder altijd ontkend schuldig te zijn.

De 29-jarige Tarrant kreeg de maximale straf. Het is voor het eerst dat die straf wordt opgelegd in Nieuw-Zeeland. Volgens de rechter waren de daden van Tarrant zo kwaadaardig, dat een levenslange gevangenisstraf niet genoeg is om boete te doen. "Je acties waren inhumaan. Je hebt opzettelijk een 3 jaar oud kind vermoord dat zich vastklampte aan het been van zijn vader."

Na de aanslagen in Christchurch werd de wapenwet in het land aangescherpt. Zo werden automatische en semi-automatische wapens verboden.