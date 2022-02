Tbs met dwangverpleging voor dader dodelijke steekpartij De Pijp

De 30-jarige Mustapha S. is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de vijfvoudige steekpartij vorig jaar mei in de Amsterdamse buurt De Pijp. Bij de steekpartij kwam een 64-jarige man om het leven, vier ,mensen raakten gewond.

S. sloeg op 21 mei rond 23.00 uur in de Ferdinand Bolstraat en omgeving in ruim een kwartier tijd zes keer toe. Eén slachtoffer bleef ongedeerd. De slachtoffers verklaarden uit het niets te zijn aangevallen. De politie rukte massaal uit en pakte S. kort na het geweld op.

Volgens een psychiater en psycholoog verkeerde S. ten tijde van de steekpartij in een psychose en hoorde hij stemmen. Zij concluderen dat zijn daden hem daarom niet kunnen worden toegerekend, meldt AT5. Deskundigen adviseerden hem tbs met dwangverpleging op te leggen.

De rechtbank gaat hierin mee. Zonder deze dwangbehandeling vindt de rechtbank het niet verantwoord dat hij terugkeert in de maatschappij. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

S. zelf verklaarde tijdens een van de zittingen dat hij zich niks herinnert van de steekpartij, maar wel denkt dat hij de dader is, meldt NH Nieuws. "Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ik de huisarts heb gebeld, vanaf daar is het een groot gat. Ik hoor van mijn behandelaar dat ik een psychose heb gehad", aldus S.