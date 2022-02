Storm Eunice wordt nog heftiger: morgen code oranje in bijna hele land

Het KNMI geeft code oranje af voor een groot deel van Nederland voor storm Eunice, die morgen over het land trekt. Alleen voor Limburg geldt code geel. De verwachting is dat Eunice gepaard gaat met hardere wind dan storm Dudley, die afgelopen nacht over ons land trok.

"Boven land zullen we veelal te maken krijgen met windkracht 8. Langs de westkust, rond het IJsselmeer, de Wadden en Friesland en Groningen is er kans op windkracht 9 of 10", legt weervrouw Willemijn Hoebert uit.

In het oosten en zuiden van het land worden windsnelheden van 75 tot 100 kilometer per uur verwacht. "Langs de westkust, in Utrecht, Flevoland Friesland en Groningen 100 tot 120 en in het noordwesten en op de Waddeneilanden en het IJsselmeer zelfs 130 kilometer per uur", zegt Hoebert.

De storm komt naar verwachting rond 14.00 uur aan land. De piek van Eunice ligt in de middag en avond. Aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag neemt de wind van het zuidwesten uit af.

Noodopvang asielzoekers verhuist

Eunice wordt de vierde storm dit jaar, en de vijfde deze winter. We spreken van storm als de gemiddelde windsnelheid minstens 1 uur gelijk is aan windkracht 9.

Verspreid door het land worden voorbereidingen getroffen voor Eunice. Zo verhuizen 200 asielzoekers in Groningen een paar dagen vanuit de noodopvang naar kazerne Zoutkamp. Volgens opvangorganisatie COA leidt de wind tot veel lawaai in de noodopvang. De GGD's laten weten dat meerdere test- en vaccinatielocaties sluiten, onder meer die in De Meern (Utrecht), Alkmaar en Middenmeer (Noord-Holland).

Schade door Dudley

De hoogst gemeten windsnelheid tijdens storm Dudley was 114 kilometer per uur, op weerstation Lauwersoog. Een ander belangrijk verschil met Dudley is dat nu dieper landinwaarts hoge windstoten verwacht worden, legt Hoebert uit. "Dat kan mogelijk veel schade opleveren."

Storm Dudley zorgde met name ten noorden van de grote rivieren voor schade. In meerdere provincies waaiden bomen om en raakten auto's, huizen en gebouwen beschadigd.