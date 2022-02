Masi verliest baan als wedstrijdleider Formule 1, 'VAR' voor extra controle

Michael Masi moet vertrekken als wedstrijdleider van de Formule 1. Dat zegt de voorzitter van de FIA, Mohammed Bin Sulayem, die ook de komst van een extra, virtuele controle bekendmaakte. De beslissing Masi weg te sturen volgt na onderzoek door de internationale autosportfederatie van de bijzondere ontknoping van het wereldkampioenschap in de laatste race van het afgelopen seizoen. Ontknoping Max Verstappen werd op 12 december in Abu Dhabi wereldkampioen na een ontknoping die alle vooraf bedachte droomscenario's de loef afstak. In de laatste ronde van de laatste race snelde hij concurrent Lewis Hamilton voorbij. De Nederlander kreeg daarbij volgens Hamiltons Mercedes echter de helpende hand toegestoken van de wedstrijdleiding, die daarmee de reglementen van de FIA volgens Mercedes zou hebben geschonden.

Michael Masi, de F1-wedstrijdleider - AFP

De Australische wedstrijdleider dirigeerde één ronde voor het einde vijf achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen reden voorbij de safety car, waardoor de allesbeslissende laatste ronde begon met beide rivalen direct achter elkaar. Verstappen had daarbij het voordeel van versere en snellere banden, dankzij een pitstop die hij had gemaakt terwijl de safety car op de baan was. Mercedes betoogde dat de safety car volgens de reglementen nog een ronde op de baan had moeten blijven, maar het protest van de Duitse renstal werd afgewezen, waarna Verstappen zijn eerste wereldtitel vierde.

Terugblik op kampioensweek Verstappen: 'De nieuwe koning is er' - NOS

Mercedes besloot weliswaar niet verder te protesteren, maar teambaas Toto Wolff drong bij de internationale autosportfederatie FIA wel aan op structurele veranderingen. Twee wedstrijdleiders De functie van Masi wordt komend seizoen door twee man ingevuld. Niels Wittich en Eduardo Freitas gaan in 2022 de wedstrijden afwisselend als racedirecteur leiden. Het tweetal wordt bijgestaan door Herbie Blash. Het plan van FIA-voorzitter Ben Sulayem zou door alle teambazen zijn goedgekeurd.

Nieuw Formule 1-seizoen Op 20 maart is in Bahrein de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. Daarvoor zullen de teams hun wagens eerst testen in Spanje (23 tot en met 25 februari) en Bahrein (10 tot en met 12 maart).