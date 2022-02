Masi verliest baan als wedstrijdleider F1, komst 'VAR' voor extra controle

Max Verstappen werd op 12 december tot wereldkampioen gekroond na een ontknoping die alle vooraf bedachte droomscenario's de loef afstak. In de laatste ronde van de laatste race snelde hij concurrent Lewis Hamilton voorbij.

De beslissing Masi weg te sturen volgt na de bijzondere ontknoping van het wereldkampioenschap in de laatste race van het afgelopen seizoen.

De Australische wedstrijdleider dirigeerde één ronde voor het einde vijf achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen reden voorbij de safety car, waardoor de allesbeslissende laatste ronde begon met beide rivalen direct achter elkaar.

Verstappen had daarbij het voordeel van versere en snellere banden, dankzij een pitstop die hij had gemaakt terwijl de safety car op de baan was.

Mercedes betoogde dat de safety car volgens de reglementen nog een ronde op de baan had moeten blijven, maar het protest van de Duitse renstal werd afgewezen, waarna Verstappen zijn eerste wereldtitel vierde.