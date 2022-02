Blinken doet bij VN oproep aan Rusland: verlaat pad van oorlog, kies voor diplomatie

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft in de VN-Veiligheidsraad Rusland opgeroepen "het pad van oorlog te verlaten" en te kiezen voor diplomatie.

Hij zei dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor een Russische aanval op Oekraïne in "de komende dagen" en dat de vrede in gevaar is, maar dat het nog niet te laat is om een oorlog te voorkomen. "Ik sta hier niet om een oorlog te beginnen, maar om hem te voorkomen", zei hij. Blinken riep Rusland op nog vandaag ondubbelzinnig te verklaren dat het Oekraïne niet zal binnenvallen.

De Amerikaanse minister zei dat hij vandaag een brief aan zijn Russische ambtgenoot Lavrov heeft gestuurd, waarin hij hem uitnodigt voor een ontmoeting in Europa. Hij ging verder niet in op de Russische eisen, zoals een bindende belofte dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO.

Vals voorwendsel

Volgens Blinken heeft Rusland inmiddels meer dan 150.000 militairen samengetrokken rond Oekraïne. Zoals het er nu naar uitziet zal Rusland binnenkort komen met een vals voorwendsel om een oorlog te beginnen, aldus Blinken.

Welk voorwendsel dat is, weten we nog niet, zei Blinken, het kan bijvoorbeeld een zogenaamde terroristische aanslag in Rusland zijn of een zogenaamde genocide in Oekraïne, waardoor Rusland kan zeggen dat het zich genoodzaakt ziet Russische burgers te beschermen.

Volgens Biden heeft Rusland plannen voor een grootscheepse aanval klaarliggen. Het zou beginnen met beschietingen vanuit de lucht. Daarna zouden grondtroepen met tanks Oekraïne binnentrekken. Daarbij kan ook de hoofdstad Kiev doelwit zijn.

President Biden zei eerder vanmiddag dat alles erop wijst dat Rusland een inval gaat doen in Oekraïne. In een korte bijeenkomst met journalisten bij het Witte Huis zei hij dat de kans op een inval "erg groot" is. Op de vraag wanneer die inval zal zijn, antwoordde hij: "in de komende dagen".

Biden sprak kort met de pers bij het verlaten van het Witte Huis: