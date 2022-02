Beschietingen aan het front in Oost-Oekraïne, partijen beschuldigen elkaar

Wie er begon, is onduidelijk. De separatisten zeggen dat het Oekraïense leger vandaag vier keer het vuur heeft geopend. Daarbij zouden zware wapens zijn gebruikt die zijn verboden volgens het akkoord van Minsk, de basis van het staakt-het-vuren. Oekraïne beschuldigt Rusland en de separatisten van artilleriebeschietingen. Daarbij zou in de plaats Stanytsia Loehansk een kinderdagverblijf zijn getroffen, waarbij niemand gewond is geraakt.

Two more photos from Stanytsia Luhanska, shared by Ukraine's Joint Forces Operation and confirmed through local news and NGO on the scene, show people taking shelter in a basement during the shelling and the aftermath of the school's music and play room that was hit by artillery. pic.twitter.com/tQHSyH6hlj

De regering in Kiev en ook de VS hebben de afgelopen weken gezegd dat Rusland mogelijk een confrontatie uitlokt of een confrontatie in scène wil zetten om een Russische inval te rechtvaardigen. Russische troepen zouden dan Oost-Oekraïne kunnen binnenvallen onder het voorwendsel dat de Russisch-sprekenden en Russische staatsburgers beschermd moeten worden. Rusland beschuldigt het Westen van hysterie.

Scenario

Of het scenario dat de VS heeft voorspeld zich nu voltrekt, is onduidelijk. Rusland heeft volgens het Westen meer dan 130.000 militairen aan de grens met Oekraïne samengetrokken. Volgens Rusland is dat voor het houden van oefeningen. Die oefeningen zijn zondag voorbij, ook die in buurland Belarus. De terugtrekking van militairen die klaar zijn met oefenen is al begonnen, zegt Rusland.

De VS en de NAVO zijn daar niet zeker van. "Er is op dit moment geen bewijs dat de Russen zich terugtrekken", zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss. Ze is vandaag op bezoek in Oekraïne. Ze zegt ook dat Rusland de crisis nog maanden kan laten voortduren om het Westen uiteen te spelen.