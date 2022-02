Van Zundert rijdt prima vrije kür in Peking: 'Echt fantastisch'

Lindsay van Zundert heeft in Peking op de Winterspelen een prima vrije kür geschaatst. Haar score van 116,57 was maar net onder haar persoonlijk record.

Van Zundert keek met een trots gevoel terug op haar debuut. "Ik kan niet anders zeggen dan dat het super was om dit allemaal te hebben mogen meemaken. Het was gewoon echt fantastisch. Het beste wat me tot nu toe is overkomen in het kunstschaatsen. Voor mijn gevoel ging het best goed, op twee kleine dingetjes na", zei Van Zundert na haar optreden op de vrije kür. "Gelukkig viel ik niet, ik kon mezelf op tijd opvangen. Op allebei de küren heb ik een mooi persoonlijk record neergezet. Daar ben ik heel erg tevreden mee."

Van Zundert eindigt bij de Spelen in de top 20. Zelf doet de eindklassering haar niet zoveel, vertelde ze. "Ik ben totaal niet bezig met mijn plaats. Ik heb mezelf verbeterd, dat was mijn doel hier. Voor de rest maakt het me niet meer uit wat een ander doet."

+6.000 volgers

Van Zundert was de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds 1976. Ze merkt aan de vele berichten zie ze krijgt, en het flink toegenomen aantal volgers op sociale media, dat ze iets los heeft gemaakt. "Ik heb niet alles gelezen nog, dat was echt teveel. Ik moest me nog focussen op de vrije kür. Ik ben hier gekomen met 4.000 volgers en dat zijn er nu al 10.000. Dat is echt snel gegaan. Alleen maar leuk natuurlijk."