Van Zundert achttiende op Spelen, drama veelbesproken favoriete Valijeva

Kunstschaatsster Lindsay van Zundert heeft op de Winterspelen in Peking een prima vrije kür afgeleverd. Met haar score van 116,57 bleef ze maar net onder haar persoonlijk record. Haar totaalscore van 175,81 was wel beter dan ooit eerder. De 17-jarige Brabantse eindigde uiteindelijk als achttiende in het veld van 25 finalisten.

In de strijd om het goud verloor springveer Aleksandra Troesova het van ballerina Stsjerbakova. De liefst vijf viervoudige sprongen wogen niet op tegen de haast bedwelmende gratie van haar landgenote. Het brons kwam op eerbiedige afstand in handen van de Japanse Kaori Sakamoto.

Van Zundert keek met een trots gevoel terug op haar debuut. "Ik kan niet anders zeggen dan dat het super was om dit allemaal te hebben mogen meemaken. Het was gewoon echt fantastisch. Het beste wat me tot nu toe is overkomen in het kunstschaatsen."

'Op tijd opvangen'

"Voor mijn gevoel ging het best goed, op twee kleine dingetjes na. Gelukkig viel ik niet, ik kon mezelf op tijd opvangen. Op allebei de küren heb ik een mooi persoonlijk record neergezet. Daar ben ik heel erg tevreden mee."

Van Zundert eindigt bij de Spelen in de top-20. Zelf doet de eindklassering haar niet zo veel, vertelde ze. "Ik ben totaal niet bezig met mijn plaats. Ik heb mezelf verbeterd. Dat was mijn doel hier. Voor de rest maakt het me niet meer uit wat een ander doet."