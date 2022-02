Leerdam valt bijna, scheldt flink en is dan blij met zilver: 'Ga niet huilen hoor'

"Er ligt best wel veel druk op", verklaarde Leerdam haar emotionele reactie. "Niet dat het negatief is, want ik ga er beter door rijden. Maar je moet het toch nog eventjes doen. En... op zich is het wel gewoon goed gelukt, denk ik. Ik kan gewoon heel trots zijn op de route die ik heb bewandeld en op het resultaat."

In haar rit tegen de Amerikaanse Kimi Goetz ging het na de eerste ronde bijna mis. "Ik denk dat het kwam door de snelheid. Ik voelde gewoon dat ik hard ging. Daardoor maakte ik die misser", legde Leerdam uit.

"Natuurlijk, ik wilde voor goud gaan en ik baalde onderweg wel eventjes. Maar ik dacht gelijk: switchen, het kan meevallen. Met een misser kun je nog steeds een medaille winnen."

'Had halve seconde gescheeld'

De grote vraag is of Leerdam het goud had kunnen veroveren als ze géén misser had gemaakt. Was ze dan minstens 0,69 seconde sneller geweest dan de Japanse Takagi, die met overmacht het goud greep?

"Het had wel gekund denk ik. Het verschil is wel groot, maar als je zoveel druk op je benen krijgt van zo'n misser, dan knallen ze gelijk vol met zuur. Anders had ik in de laatste ronde nog meer gekund, en je verliest zóveel snelheid. Het had sowieso wel een halve seconde gescheeld. Maar dat was ook niet genoeg geweest."

Bekijk de rit van Leerdam en de ontknoping van de 1.000 meter: