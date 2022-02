De uitzending van 17 februari

Groot onderzoek naar dekolonisatie Indonesië

Nederland heeft in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog structureel extreem geweld gebruikt, stellen onderzoekers in een rapport dat vandaag is gepresenteerd Ruim vijf jaar lang deden deze drie instituten in opdracht van de regering onderzoek. Hoe reageren studenten van de Indonesische studentenvereniging in Nederland (Perhimpunan Pelajar Indonesia) op het rapport? Te gast is NIOD-onderzoeker Frank van Vree.