Opschudding over 'fascistengroet' in Europees Parlement

In het Europees Parlement is ophef ontstaan over een armgebaar dat een Bulgaars lid gisteren maakte bij het verlaten van de zaal. De Bulgaar, Angel Dzhambazki, zegt dat het een soort afscheidsgroet was, waarmee hij zich bij de voorzitter verontschuldigde voor provocerende uitspraken die hij had gedaan. Andere aanwezigen zagen duidelijk een fascistengroet, oftewel Hitlergroet.

Dzhambazki is lid van de eurosceptische ECR-fractie. Hij had het woord gevoerd in het debat over het geschil tussen de Europese Commissie aan de ene kant en Polen en Hongarije aan de andere. In dat geschil oordeelde het Europese Hof van Justitie eerder op de dag dat de Europese Commissie subsidies mag verlagen of stopzetten als een lidstaat democratische rechten en vrijheden niet respecteert.

Dat laatste is bij Polen en Hongarije het geval, vindt de commissie. Bij Hongarije komt daar nog corruptie met EU-gelden bij. De commissie dreigt miljarden aan subsidies voor deze landen in te trekken als die zich niet aan EU-normen en waarden houden.

Dzhambazki is het daar niet mee eens en schaarde zich achter Polen, waar de PiS-partij van Jaroslaw Kaczynski regeert, en de Hongaarse premier Orbán. "We zullen nooit toestaan dat jullie ons zeggen wat we moeten zeggen en doen. Jullie zullen dit niet leuk vinden. Lang leve Orbán, lang leve Kaczynski, lang leve Bulgarije en onze natiestaat." Bij het verlaten van de zaal hief hij zijn rechterarm, zoals de fascisten en nazi's dat ook doen.

In een tweet roepen andere Europarlementariërs voorzitter Metsola op actie tegen Dzhambazki te ondernemen: