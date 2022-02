Frankrijk en andere landen stoppen met militaire missie in Mali

Frankrijk stopt de militaire missie die het samen met Europese partners en Canada uitvoert in Mali. Met name Franse militairen zijn in het West-Afrikaanse land sinds 2013 actief tegen jihadisten in de Sahara. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen te stoppen met de missie. De reden daarvoor zijn de twee staatsgrepen die in twee jaar tijd hebben plaatsgevonden. Ook wil de huidige regering niet snel verkiezingen organiseren, zegt Frankrijk. Daarnaast werd de Franse ambassadeur het land uit gezet. Ook lopen de spanningen tussen Mali en de buurlanden en de EU op vanwege berichten dat het land Russische huurlingen in het land toelaat. "Als gevolg van meerdere belemmeringen door de Malinese overgangsautoriteiten zijn we van mening dat niet langer kan worden voldaan aan de politieke, operationele en juridische voorwaarden om de huidige militaire inzet in Mali voort te zetten", staat in de verklaring. Niger mogelijk nieuwe thuisbasis De landen overwegen de missie vanuit andere plekken in de regio voort te zetten. Het verplaatsen van de militairen zou in juni voltooid moeten zijn. De Franse president Macron zegt dat Niger nu bereid is om als thuisbasis te dienen. Macron vindt niet dat de missie in Mali is mislukt. "Ik wijs deze term volledig af", zei hij op een persconferentie. Hij wees erop dat Mali Frankrijk destijds heeft verzocht om militairen in te zetten om een islamitische opstand het hoofd te bieden. Daarmee is voorkomen dat de staat is ingestort, aldus Macron. "Frankrijk speelt een verbindende rol in deze internationale missie in de Sahel. Deze rol zullen we blijven vervullen", zei Macron.

Depuis 2013, à la demande des autorités maliennes et des autorités de la région, la France a joué un rôle fédérateur de cette mobilisation internationale en faveur du Sahel. Nous continuerons à assurer ce rôle. pic.twitter.com/WUXVaQnYln — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2022

Zo'n 4300 Franse militairen zijn gestationeerd in de regio. Ongeveer 2400 van hen zitten in Mali. Volgend jaar moeten er als het aan Macron ligt minder dan 3000 in de regio actief zijn. Nederland heeft acht militairen die actief zijn in Mali, zes in een Europese trainingsmissie en twee in de Franse antiterreurmissie. Daarnaast zijn negentig man defensiepersoneel actief in een VN-missie. Eerder deze maand zei de regering geen voorstander te zijn van het opschorten van de missie in Mali.

Frankrijk-correspondent Frank Renout: "Frankrijk is heel duidelijk: Parijs wil niet eeuwig dé belangrijkste politieagent spelen tegen oprukkende extremistische rebellen in Mali. President Macron maakte vorig jaar bekend de troepen te verminderen. Er waren toen meer dan 5000 Franse militairen in de Sahel. De dreiging in Mali veranderde ook. Toen in 2013 de Fransen hun 'Opération Serval' begonnen, zaten de terroristen vooral in Noord-Mali. Nu zijn ze meer en meer actief in grensgebieden en in buurlanden. In oktober vorig jaar begon daarom de terugtrekking van de manschappen op de basis in Kidal, in Noord-Mali. Er spelen ook binnenlandse motieven. Er vielen de afgelopen jaren meer dan vijftig doden onder Franse militairen in de Sahel. Bij elke nieuwe dode laait in Frankrijk de discussie op: heeft deze militaire operatie wel zin?"