Leerdam pakt olympisch zilver na misser op 1.000 meter, eerste goud voor Takagi

Takagi opende razendsnel en was ook in de slotronde flink sneller dan Leerdam. Met 1.13,19 reed de Japanse schaatsster het record van 1.13,56, waarmee Jorien ter Mors vier jaar geleden goud won, uit de boeken.

Miho Takagi heeft in Peking voor het eerst olympisch goud gewonnen op de 1.000 meter. De Japanse schaatsster, dit seizoen ook al in vorm in de wereldbekerwedstrijden, reed met 1.13,19 bovendien een olympisch record.

Takagi verraste al met de zilveren medaille op de 500 meter. Ze pakte in Peking ook op de 1.500 meter zilver en met de Japanse ploegenachtervolging werd het ook zilver na een val van haar zus Nana in de laatste bocht. Ze is nu de eerste Japanse schaatsster met een olympische titel op de 1.000 meter.

Flinke misser voor Leerdam

Debutante Leerdam, een van de favorieten voor het goud, kwam in de tweede rit na de dweilpauze in actie tegen de Amerikaanse schaatsster Kimi Goetz. De 23-jarige sprintster had een flinker misser in de eerste volle ronde en moest met haar hand naar het ijs, maar ze behield uiteindelijk genoeg snelheid en finishte in 1.13,83.

In 2020 veroverde Leerdam de wereldtitel op deze afstand en afgelopen januari prolongeerde ze haar Europese titel. Vorig jaar moest ze op de WK genoegen nemen met het zilver achter Bowe. Zondag greep ze net naast de medailles op de 500 meter en eindigde ze als vijfde.

Bekijk hieronder de rit van Jutta Leerdam op de 1.000 meter.