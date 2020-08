WNF: 75 procent natuurbranden veroorzaakt door de mens

Van alle natuurbranden wereldwijd wordt 75 procent veroorzaakt door mensen, schrijft het Wereld Natuur Fonds (WNF) in een rapport. Daarin staat ook dat het aantal branden sinds april met 13 procent is toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Bossenexpert van het WNF Merijn van Leeuwen zegt dat dit jaar opnieuw een recordjaar dreigt te worden. "De vreselijke beelden van ontelbare dieren en mensen die vorig jaar door bosbranden zijn getroffen staan nog scherp op ons netvlies. Toen hoorde je overal: dit nooit meer."

Slash and burn

Volgens het WNF wordt in Europa 95 procent van de natuurbranden veroorzaakt door nalatigheid. In (sub)tropische gebieden zijn branden vaak het gevolg van slash and burn: een manier van landbouw waarbij land in brand wordt gestoken om het vruchtbaar te maken.

De branden worden ook heviger en duren langer, aldus het WNF. De gemiddelde duur van het bosbrandseizoen is in de afgelopen 35 jaar toegenomen met 19 procent door de steeds extremere temperaturen en weersomstandigheden. De natuur heeft te weinig tijd om te herstellen. Omdat er daardoor onvoldoende voedsel is komen vooral jonge dieren in de problemen.

Gevolgen voor de mens

Ook voor mensen zijn er grote gevolgen, schrijft het WNF. Vooral inheemse gemeenschappen worden getroffen, zoals die in de Braziliaanse Amazone, waar het afgelopen seizoen 148 gebieden te maken kregen met natuurbranden die land en waterreserves vernietigden.

Daarnaast sterven er volgens de natuurorganisatie jaarlijks naar schatting 340.000 mensen vroegtijdig als gevolg van de rook van bosbranden. Vorig jaar hadden een miljoen mensen in Indonesië ademhalingsproblemen tijdens het natuurbrandseizoen.