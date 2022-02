Na goud in Sotsji en Pyeongchang is Peking een drama voor skiester Shiffrin

Bij de slalom en reuzenslalom kwam Shiffrin, vooraf een van de favorieten, niet in de uitslag voor. Op de Super G eindigde de 26-jarige Amerikaanse slechts als negende en op de afdaling moest ze het doen met een achttiende klassering.

Bij de combinatie begon Shiffrin, de regerend wereldkampioene op dit onderdeel, met de vijfde plaats op de afdaling. Daarmee zette een goede eerste stap richting een medaille, alvorens ze op haar favoriete slalom dus ten val kwam.

Vier jaar geleden won Shiffrin nog zilver op de combinatie en goud op de reuzenslalom. In 2014 was ze de beste op de slalom. Ze kan in Peking nog in actie komen bij de landenwedstrijd.

Gisin prolongeert titel

Het goud op de combinatie ging naar Gisin, die haar olympische titel prolongeerde. Het is de vijfde gouden medaille voor de Zwitserse ploeg bij het alpineskiën.