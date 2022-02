Wekdienst 17/2: Leerdam jaagt op goud op 1.000 meter • Debat over kinderhartcentra

Goedemorgen! Op de Olympische Winterspelen komen de langebaanschaatssters in actie op de 1.000 meter. En de Tweede Kamer debatteert met minister Kuipers over de sluiting van twee afdelingen kinderhartchirurgie.

Eerst het weer: storm Dudley raast over het land. Het is daardoor onstuimig met langs de noordkust windstoten van 90 tot 100 km/u. Daarbij wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In het binnenland kan een bui vallen. Het wordt maximaal 10 graden. Morgen volgt opnieuw storm met windstoten tot 130 km/u aan de kust. De dagen daarna blijft het onstuimig.

Wat heb je gemist?

Storm Dudley heeft op meerdere plekken in het land tot schade geleid. In onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland, Drenthe en Friesland zijn bomen omgewaaid en gebouwen beschadigd.

De storm kwam in het westen aan land en trok vannacht over de rest van Nederland. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Aan de noordkust en landinwaarts kunnen windstoten voorkomen van rond 100 kilometer per uur.

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Vanaf vanmiddag tot en met morgenochtend is het dan wat rustiger, maar in de loop van morgenmiddag komt er een nieuwe storm onze kant op: Eunice.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

De persconferentie van eergisteren en de daarvoor al uitgelekte maatregelen leiden in de carnavalswinkels in het zuiden van het land tot een run op kostuums, zoals in deze winkel in Maastricht.