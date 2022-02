Indonesiërs kijken anders naar koloniaal erfgoed: 'Nu van ons allemaal'

Het is rustig in Kota Tua, het historische centrum van Jakarta. Normaal is het in deze wijk met z'n vele koloniale gebouwen een drukte van belang, maar omikron verspreidt zich nog altijd snel in Indonesië. Dus laat de manager van restaurant Historia zich kalm een kop koffie inschenken en vertelt Rully Jatmiko over de geschiedenis van het restaurant.

"Een jaar of zes geleden was dit gebouw nog in slechte staat. Het was typisch zo'n oud vervallen gebouw zoals je ze hier in Kota Tua ziet." Historia is gevestigd in wat ooit een pakhuis was, toen Nederlanders de stad nog Batavia noemden. "We hebben het gemoderniseerd met wat muurschilderingen, maar verder hebben we de oude structuur intact gehouden."

'Gebouwen nu van alle Indonesiërs'

Dat is het afgelopen decennium met meer oude koloniale gebouwen gebeurd. Niet alleen in Jakarta, maar ook in steden als Semarang en Medan. Ooit aan hun lot overgelaten, als een donker hoekje waar Indonesië niet meer aan wilde denken. Maar in de afgelopen jaren is er steeds meer afgestoft en gerenoveerd.

Soms gebeurde dat met hulp van Nederland. Zo is het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingeschakeld om vier wijken in Semarang te renoveren. Maar meer en meer richten Indonesiërs zelf stichtingen op om de gebouwen te redden.

Dat staat symbool voor hoe Indonesiërs naar de koloniale tijd zijn gaan kijken, zegt journalist Hendi Jo. "De overheid ging er meer aandacht aan besteden omdat Indonesiërs dat iets van lang geleden vinden. Die gebouwen zijn niet meer van de oude kolonisator. Die gebouwen zijn nu van de Indonesiërs."