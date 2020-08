Bucks weigeren te spelen uit protest tegen het politiegeweld

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben besloten om de vijfde wedstrijd in play-off-serie tegen Orlando Magic niet te spelen. Het duel zou woensdagavond om tien uur (Nederlandse tijd) afgewerkt worden, maar de spelers bleven in de kleedkamer.

De Bucks weigerden in actie te komen als protest tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten. Afgelopen zondag werd Jacob Blake, een zwarte man uit Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin, door de politie neergeschoten.

Onrecht

"We zijn de moorden en het onrecht zat", lichtte Bucks-speler George Hill het opmerkelijke besluit toe. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin.

Toen duidelijk werd dat er niet gebasketbald zou gaan worden, verliet Orlando, dat in de best-of-7-reeks een 3-1 voorsprong koestert, het veld. Vervolgens besloot de NBA ook de twee andere wedstrijden van woensdag in de play-offs (Houston Rockets- Oklahoma City Thunder en Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers) af te gelasten.