Vitesse is de weg kwijt, maar 'Europese duels waren de beste dit seizoen'

Vitesse is de weg kwijt - en flink ook. De laatste vier duels gingen allemaal verloren. En dat niet alleen, de doelcijfers - één voor en zestien tegen - zijn cijfers van een degradatiekandidaat. "Hoho, zo'n vaart loopt het ook weer niet", vindt Lex Lammers, Vitesse-volger van De Gelderlander en AD Sportwereld. "Van paniek is geen sprake, want degraderen zullen ze niet." "Vitesse staat nog altijd zesde in de eredivisie en staat er prima voor in de strijd om de play-offs. Daarmee voldoen ze gewoon aan de doelstelling. Maar wie Vitesse de laatste weken ziet spelen, mag zich best zorgen maken." In Europa kunnen ze het wel "FC Utrecht-thuis, Cambuur-uit. En die twee vechtzeges op Feyenoord, misschien", rekent Lammers voor. "De goede wedstrijden van Vitesse dit jaar zijn echt op een hand te tellen. Maar in Europa kunnen ze het wel: Anderlecht, Stade Rennais, Tottenham Hotspur. Dat waren de beste wedstrijden dit seizoen." Daar houden de volgers van Vitesse zich aan vast in aanloop naar de confrontatie in Wenen met Rapid Wien (vanavond om 18.45 uur) in de tussenronde van de Conference League.

Tegen alle verwachtingen in eindigden de Arnhemmers als tweede in een groep met Stade Rennais, Tottenham Hotspur en NK Mura. Een prestatie om u tegen te zeggen, al gaf een corona-uitbraak bij Spurs het laatste zetje. "Eigenlijk heeft Vitesse alle groepswedstrijden heel goed gespeeld", vindt Lammers. "Vooral uit maakten ze indruk. In Londen stond Vitesse met 3-0 achter, knokte zich terug in de wedstrijd en maakte nog bijna 3-3. En in Rennes hetzelfde verhaal: 3-1 achter, eindstand 3-3. Toen zag je de veerkracht die ook in het elftal zit." De lijn van Letsch Met de aanstelling van trainer Thomas Letsch en technisch directeur Johannes Spors sloeg Vitesse de richting in van de energieke counterpressing uit de Red Bull Salzburg-school. Dat Vollgasfussball moet je met een korreltje zout nemen, vindt Lammers. "Maar Letsch heeft het natuurlijk wel uitstekend gedaan bij Vitesse, met name vorig jaar. Alleen dit seizoen is het spel meestal niet om aan te zien." Lammers heeft meer met Kampfgeist, het Duitse woord voor vechtlust. De over-mijn-lijk-mentaliteit maakte Vitesse een moeilijk te kloppen tegenstander.

Juist aan vechtlust, veerkracht en zelfvertrouwen ontbreekt het de laatste weken compleet in Arnhem. De doelmannen vallen het meeste op. De druistige eerste keus Markus Schubert werd na een serie blunders geslachtofferd. Maar ook zijn opvolger Jeroen Houwen blijkt allerminst een zekerheidje. Keeperssoap "Die keeperskwestie kun je echt op het conto schrijven van voormalig technisch directeur Johannes Spors", aldus Lammers. "Vorig jaar was Remko Pasveer aanvoerder en een zekerheid onder de lat. Hij had een aflopend contract en Spors wilde niet verdergaan dan een verlenging van een jaar. Vervolgens hebben ze net zo lang gewacht tot Ajax kwam." "Ook daarna heeft Spors geblunderd", vindt Lammers. "Ik weet dat Lars Unnerstall op het lijstje stond. Dat er zelfs al met hem gesproken is. Maar toen Unnerstall opeens vrij kwam bij PSV, heeft Spors hem gewoon laten lopen voor de derde doelman van Schalke 04."

Inmiddels is Spors met de noorderzon vertrokken naar Genoa. "Spors wist ook wel dat er een heel moeilijke zomer aan zat te komen", vermoedt Lammers. "Volgend seizoen houdt Vitesse alleen Matus Bero, Sondre Tronstad en Maxi Wittek over van de huidige basis. Lekker dan, ga er maar aan staan." Vacatures: eigenaar Oyf voert de regie Dinsdag verraste de club met de presentatie van een nieuwe technisch directeur: de 36-jarige Benjamin Schmedes. Behalve een opvolger van Spors zoekt Vitesse ook naar een nieuwe algemeen directeur. Dat Pascal van Wijk in die rol vertrekt, is al maanden bekend, een opvolger is nog niet gevonden. "Ik zou zeggen, haal Gerbrands binnen", haakt Lammers gekscherend in op het nieuws van de vertrekkende PSV-directeur. "We hebben daar geen enkel zicht op. Eigenaar Valeri Oyf voert de regie en vertrouwt op zijn eigen headhuntersbureau. Tot 2018 had je onder Aleksandr Tsjigirinski meer rust, die liet de clubmensen hun gang gaan. Oyf bemoeit zich zelf met alles." De nieuwe algemeen directeur moet niet alleen kunnen samenwerken met de eigenzinnige eigenaar. Ook moet hij of zij een oplossing vinden voor het hoofdpijndossier van Gelredome. Vitesse betaalt zo'n 1,8 miljoen euro per jaar aan huur.

