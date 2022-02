Vrachtwagen met vermoedelijk drugsafval uitgebrand in Leidschendam

Op een parkeerterrein bij recreatiegebied Vlietland bij Leidschendam is een vrachtwagen uitgebrand waar vermoedelijk drugsafval in zat. Volgens het lokale persbureau Marofer kwam bij de brand een chemische lucht vrij die in de omgeving goed te ruiken is.

In de laadruimte van het uitgebrande voertuig stonden enkele tientallen vaten en jerrycans. Over de inhoud heeft de politie nog niets bekendgemaakt, maar volgens een verslaggever ter plaatse wordt rekening gehouden met drugsafval. Ook de zogeheten adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer was aanwezig.

De brand werd rond 01.30 uur vannacht ontdekt en is nog niet volledig geblust.