Van der Poel gaat bij thuiskomst los, vergelijkt Spelen met die in nazi-Duitsland

De uitgesproken Van der Poel had zich vooralsnog op de vlakte gehouden. Maar na het volbrengen van zijn missie, met goud op de 5.000 en 10.000 meter, voelde hij zich geroepen toch even zijn hart te luchten over de keuze om de Winterspelen in Peking te houden.

Schending van mensenrechten

"Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ik denk niet dat ik er verder te veel over moet zeggen, want we hebben nog een ploeg in China", aldus Van der Poel. "Maar ik vind het buitengewoon onverantwoord om het aan een land toe te wijzen dat de mensenrechten schendt, zoals daar duidelijk het geval is."

Tijdens het toernooi betichtte Van der Poel de Nederlandse ploeg van corruptie, naar aanleiding van de veelbesproken ijslobby voor zo hard mogelijk ijs in Peking. "Het grootste schandaal in onze sport", noemde hij dat. "En we hebben ook dopinggevallen gehad."