Voorzichtig optimisme maakt plaats voor vreugde bij carnavalsvierders

De persconferentie van gisteren en de daarvoor al uitgelekte maatregelen leidden ook in de carnavalswinkels tot een run op kostuums, zoals in deze winkel in Maastricht:

Ook in het Drentse Zwartemeer heerst opluchting. Hier organiseert de carnavalsvereniging De Veentrappers "een ouderwets carnavalsweekend", meldt de vereniging. Net als in Sittard is hier beperkt toegang en worden kaarten verkocht.

De evenementen die vanaf 25 februari beginnen in Sittard zijn niet voor iedereen te bezoeken. Er worden toegangskaartjes verkocht, er komen hekken en er worden beveiligers ingezet. Wijnands: "Een Limburger gaat toch carnaval vieren en wij reguleren de evenementen." Hij is opgelucht over de persconferentie die minister Kuipers (Volksgezondheid) gaf. "We zijn blij dat een bovenrivierse minister uiteindelijk groen licht heeft gegeven."

Als je niet beter zou weten, lijkt de carnavalsviering in Sittard op papier op een 'gewone'. Er komen grote evenementen op straat, concerten en waarschijnlijk ook een optocht. "Ik denk dat het veiliger is dan wanneer je niets regelt", vertelt Joep Wijnands, van carnavalsvereniging de Marotte, aan 1Limburg .

Na de persconferentie van gisteren is duidelijk dat carnaval, al is het in aangepaste vorm, dit jaar door kan gaan. Zo maakt het voorzichtig optimisme van de afgelopen dagen bij verenigingen en gemeenten in het zuiden van het land, en op sommige plekken boven de rivieren, langzaam plaats voor enthousiasme. "Wij zijn ontzettend gelukkig dat er überhaupt een carnaval zal plaatsvinden", zegt Armand Peereboom van carnavalsvereniging de Tempeleers.

Ook in Den Bosch is inmiddels duidelijk wat door de versoepelingen kan tijdens carnaval. "Gisteren werd tijdens de landelijke persconferentie duidelijk dat er heel veel mogelijk is met carnaval. Meer dan we tot voor die tijd dachten", meldt de gemeente.

In de stad kan carnaval gevierd worden in de horeca, op de terrassen, en in de openbare ruimte. "Net zoals andere jaren. Carnaval buiten is vrij toegankelijk. De horeca zorgt tot middernacht voor muziek buiten, buitenbarren en bierluiken." Cafés in de stad mogen open zijn tot 01.00 uur. "Op deze manier is er alle tijd om er overdag en in de avond een mooi feest van te maken."

Wat niet doorgaat is de intocht en optocht in de binnenstad. Lokale carnavalsvereniging de Oeteldonksche Club had, net als sommige andere carnavalsverenigingen in het land, al eerder besloten om die vanwege de onzekerheid rondom de coronamaatregelen niet door te laten gaan.

Verder overlegt de gemeente nog over wat er bij buitenlocaties mogelijk is. De burgemeester roept mensen die van buiten de stad komen op niet naar de stad te komen, maar het in hun eigen stad of gemeente te vieren. Dat advies wordt ook door andere grote Noord-Brabantse gemeenten gegeven, meldt BN De Stem.

Gelukkig

Peereboom van carnavalsvereniging de Tempeleers in Maastricht is eveneens blij met de aangekondigde versoepelingen, waardoor horeca open kan zijn en buitenfeesten in beperkte mate mogelijk ook kunnen doorgaan. "Dat deze carnaval anders zou worden was al evident."

Of de traditionele opening en afsluiting van het carnaval, die beide op het Vrijthof worden gehouden, mogen plaatsvinden, is nog onduidelijk. Daar wordt nog door de Limburgse veiligheidsregio's over gesproken. Peereboom verwacht hierover morgen of overmorgen duidelijkheid van de gemeente. "Wat sowieso wel kan is het straatcarnaval. Dat er buitenbars zijn en mensen het vieren het op straat."

Op Twitter waren sommige mensen zo blij met de mededeling van minister Kuipers dat carnaval door kan gaan, dat hij werd afgebeeld als 'prins carnaval':