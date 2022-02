Op diverse plekken stormschade door Dudley, agent gewond in Duiven

Storm Dudley heeft op meerdere plekken in het land tot schade geleid, met name ten noorden van de grote rivieren. In meerdere provincies waaiden bomen om en raakten auto's, huizen en gebouwen beschadigd. In Duiven, bij Arnhem, raakte een agent gewond door een dakplaat die van een bedrijfspand afwaaide. De agent kwam rond 04.30 uur met collega's en de brandweer bij het pand kijken, omdat er meerdere platen naar beneden kwamen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover de politie nu weet is zijn toestand niet kritiek. Rondom het pand lagen verschillende dakplaten op de grond en in een sloot:

Dakplaten komen naar beneden in Duiven en raken agent - NOS

De storm kwam in het westen aan land en trok vannacht over de rest van Nederland. Het KNMI waarschuwt nog steeds voor zware windstoten. Aan de noordkust en landinwaarts kunnen windstoten voorkomen van rond de 100 kilometer per uur. Omgewaaide bomen en auto in greppel In Maassluis (Zuid-Holland) kwam een boom op een rijdende auto terecht. Twee inzittenden zijn door de brandweer bevrijd. Zij zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. In Den Haag waaide een boom op een geparkeerde auto en rukte de brandweer uit om een losgekomen dakgoot te verwijderen. Ook in de regio Twente richtte Dudley schade aan. Zo belandde in Glanerbrug een boom deels op een camper en kwam in Hengelo een gevel naar beneden:

Gevel ingestort in Hengelo, boom waait om in Glanerbrug - NOS

Vanwege de harde wind belandde in Oudkarspel in Noord-Holland een auto in een greppel. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Rijkswaterstaat heeft om 06.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten om het achterland te beschermen tegen hoogwater uit het IJsselmeer. Het scheepvaartverkeer van het Zwarte Meer naar het Ketelmeer is daardoor gestremd. Het is nog onduidelijk wanneer Ramspol weer opengaat. Mogelijk gaat hij vrijdag opnieuw dicht in verband met de komst van de storm Eunice.

Ook in het noorden en zuiden van Nederland zijn schades gemeld. Zo waaide in Groningen een boom tegen een woning aan en trok de harde wind het dakleer van twee woningen in Emmen. In Maastricht kwam een boom op een studentenhuis terecht. De vier bewoners konden het pand veilig verlaten. Op de A37 bij het Drentse Zwinderen raakte een automobilist van de weg vanwege zware windstoten. De bestuurder kwam achter een zandwal tot stilstand. Hij raakte niet gewond. Wel moest zijn auto door een berger worden weggesleept. Op de Paterswoldseweg in Groningen kwamen de gevelplaten van een appartementencomplex naar beneden:

Aan de Paterswoldseweg in Groningen kwamen gevelplaten naar beneden - Persbureau Meter