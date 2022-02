Van Dijks Liverpool deelt flinke tik uit aan Inter van De Vrij en Dumfries

De return is op 8 maart in Liverpool.

Liverpool heeft het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met Internazionale gewonnen. In Milaan won de ploeg van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk met 2-0 van het Inter van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries.

Inter, waar De Vrij en Dumfries een basisplaats hadden, was in de eerste helft gevaarlijk via Lautaro Martínez (net naast) en Hakan Çalhanoglou (onderkant lat).

Aan de overzijde zag Van Dijk ploeggenoot Sadio Mané dicht bij de 0-1 komen met een kopbal die net over vloog en een fraaie omhaal die in het zijnet belandde.

Het was Liverpool dat de overhand had in de eerste helft, maar in doelpunten werd dat niet uitgedrukt. Na rust startte Inter sterk en kreeg het al snel een kans via Martinez. Maar een voorzet van Ivan Perisic bleek net te hard voor de Argentijnse spits. Ook kopte Dumfries bij een hoekschop rakelings over.

Firmino breekt de ban

Hoewel beide ploegen in de tweede helft lang geen schot op doel losten, bleef het spannend in San Siro. Een kwartier voor tijd doorbrak de na rust ingevallen Roberto Firmino de spanning door de 0-1 aan te tekenen. De Braziliaan kwam bij een hoekschop goed voor zijn man en kopte raak in de verre hoek.

Acht minuten later was de wedstrijd beslist. Trent Alexander-Arnold leverde een voorzet af op het hoofd van Van Dijk, die terugkopte richting Mohamed Salah. Via de voet van De Vrij kwam de bal bij de Egyptenaar, die door een woud van benen raak schoot.