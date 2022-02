Forse omzetgroei in de bouw, minder bedrijven failliet

De omzet in de bouw steeg vorig jaar met ruim 8 procent, vergeleken met 2020. Bouwbedrijven draaiden vooral in de maanden oktober, november en december flink beter dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het vierde kwartaal ging de omzet met 11 procent omhoog, de grootste stijging sinds het begin van de coronacrisis.

In 2021 gingen 305 bouwbedrijven failliet, 120 minder dan in het voorgaande jaar. Het aantal faillissementen daalt al jaren. In 2013 werden er nog ruim 1500 faillissementen uitgesproken in de bouw.

Ook meer vergunningen afgegeven

Voor 74.000 nieuw te bouwen woningen werd een vergunning afgegeven, tien procent meer dan in 2020. De gemiddelde doorlooptijd vanaf het verlenen van een vergunning is twee jaar. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, vallen buiten de cijfers over bouwvergunningen. Het streven van het kabinet is dat er jaarlijks 100.000 woningen bij komen.