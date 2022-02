Kanye West verontschuldigt zich voor tirades op Instagram

De Amerikaanse rapper en modeontwerper Kanye West zegt op Instagram dat hij begrijpt dat mensen zijn geschrokken van zijn recente stroom aan berichten op sociale media. Daarin deelde hij onder meer screenshots van privéberichten van zijn vrouw, realityster Kim Kardashian, die een echtscheiding heeft aangevraagd. Ook trok hij in hoofdletters van leer tegen haar nieuwe vriend, de komiek Pete Davidson.

"Ik weet dat het delen van screenshots verontrustend was en dat het overkomt als het lastigvallen van Kim", schrijft de 44-jarige artiest. "Ik neem er de verantwoordelijkheid voor." Ook dankt hij iedereen die hem heeft gesteund.

In het verleden heeft Ye, zijn artiestnaam, wel vaker tirades gehouden op sociale media. De rapper lijdt aan een bipolaire stoornis, die hevige stemmingswisselingen kan veroorzaken. In de reacties op de berichten van West werd daar door fans naar verwezen. "De man is van zijn medicijnen af", reageerde iemand onder een van de berichten. Andere fans riepen West op te stoppen met het publiekelijk ruziemaken met Kardashian en Davidson.

'Jouw schuld'

De rapper had ook in kapitalen geschreven dat Davidson "nooit mijn kinderen zal ontmoeten". Daarnaast kwam hij met een reeks beschuldigingen tegen Kardashian, bijvoorbeeld dat hij te weinig tijd met zijn kinderen mag doorbrengen.

Kardashian waarschuwde West dat hij haar nieuwe vriend Davidson in gevaar brengt met zijn berichten. "Iemand zal Pete pijn doen en dat zal dan jouw schuld zijn", viel te lezen in de screenshots die West een paar dagen geleden met zijn ruim 13 miljoen volgers deelde.

Daarop deed de rapper een oproep om geen fysiek geweld te gebruiken tegen Davidson. "Ik handel de situatie zelf af."

Tiktok

Aanleiding voor de berichtenstorm was een filmpje dat zijn dochter North online had gezet. West liet op Instagram weten dat hij niet wil dat het 8-jarige meisje berichten post. "Dit is mijn eerste scheiding, ik moet weten wat ik ertegen kan doen dat mijn dochter tegen mijn wil op TikTok staat", schreef de rapper in kapitalen op Instagram.

Dat resulteerde in een reeks berichten tussen het voormalig stel, waarbij Kardashian uithaalde naar Wests "constante aanvallen aan mijn adres via interviews en sociale media".

Alle berichten zijn inmiddels van Ye's Instagram verwijderd, behalve zijn laatste bericht, waarin hij laat weten dat hij beter wil leren communiceren. "Ik heb geleerd dat capslock als schreeuwen op mensen overkomt", zegt West in zijn verklaring.