Late goal voorkomt Champions League-nederlaag Bayern bij Salzburg

Met een late treffer heeft een veel sterker Bayern München voorkomen dat het de achtste finales in de Champions League met een nederlaag is begonnen. Bij Red Bull Salzburg werd het op de valreep 1-1. Bayern begon aan het eerste duel van het tweeluik in de wetenschap dat er vorig seizoen in de groepsfase van het miljoenenbal twee keer was gewonnen van de Oostenrijkse formatie. In Salzburg zelfs met een afgetekende 6-2. In beide ontmoetingen opende de underdog de score. Dat gebeurde nu weer. Nadat Serge Gnabry al een keer het Oostenrijkse doel onder vuur had genomen, kwam halverwege de levendige eerste helft aan de andere kant de bal met enig fortuin voor de voeten van Chikwubuike Adamu, die even daarvoor de geblesseerd geraakte Noah Okafo was komen aflossen. De 20-jarige invaller bedacht zich geen moment en krulde de bal langs Sven Ulreich.

Chikwubuike Adamu heeft Salzburg op 1-0 gezet - AFP

Ulreich, de vervanger van de aan zijn knie gekwetste sluitpost Manuel Neuer, voorkwam luttele minuten later een tweede treffer toen Brenden Aaronson na een korte slalom uithaalde. Ook de gelijkmaker bleef voor rust uit omdat Leroy Sané in kansrijke positie voorlangs schoot en Kingsley Coman recht op doelman Philipp Kohn af kopte. Bayern, in de Champions League al 21 uitwedstrijden op rij ongeslagen maar afgelopen zaterdag in de Bundesliga wel met 4-2 de mindere van Bochum, hield na de pauze het tempo hoog en had ondertussen verdedigend de zaakjes wat beter op orde. Maar veel meer dan een afstandsschot van Sané leverde het veldoverwicht aanvankelijk niet op. Druk groeit De druk op het Oostenrijkse doel groeide en groeide en Kohn had een dik kwartier voor tijd de grootste moeite om een hard schot van Coman te verwerken. Ook bij een snelle Bayern-counter redde de doelman knap op een inzet van Sané en de aansluitende kans op een rebound.

Achtste finales CL - NOS