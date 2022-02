VS en Rusland blijven elkaar tegenspreken over troepen bij Oekraïense grens

Hoewel het Kremlin zegt dat Rusland een deel van zijn troepen terugtrekt uit het grensgebied met Oekraïne, is daar volgens de NAVO en de Verenigde Staten nog geen sprake van. Een topfunctionaris van het Witte Huis beweert zelfs dat er tot wel 7000 extra troepen aan de grens zijn gestationeerd. Volgens hem zijn de Russische berichten over een terugtrekking "onjuist".

Moskou blijft erbij dat de Russen juist militairen en materieel weghalen uit het grensgebied. Over drie tot vier weken zijn de militairen in West-Rusland weer terug op hun normale posities, zei de Russische ambassadeur in Ierland volgens persbureau Reuters.

Het Russische ministerie van Defensie zei eerder dat een deel van de troepenmacht het grensgebied heeft verlaten, omdat de militaire oefening in die regio is voltooid. Er is niet gezegd hoeveel militairen zouden vertrekken.

Rusland verspreidde deze video over de veronderstelde terugtrekking van materieel: