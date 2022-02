Hackaanval op Oekraïne was 'grootste ooit', onduidelijkheid over troepen blijft

Hoewel het Kremlin beweert dat Rusland een deel van zijn troepen terugtrekt uit het grensgebied met Oekraïne, is er volgens Oekraïne zelf nog geen teken van een Russische aftocht. De Oekraïense minister van Defensie beroept zich daarbij op informatie van zijn inlichtingendiensten.

Zijn ministerie en een aantal banken werden vandaag en gisteren getroffen door een cyberaanval. Oekraïne spreekt van de grootste hackaanval ooit tegen het land en vermoedt dat Rusland erachter zit.

Rusland spreekt dat tegen. Volgens de VS valt nog niet te zeggen wie er verantwoordelijk is voor de cyberaanval. Bij de aanval zou een Nederlandse server zijn gebruikt. Die is op verzoek van de politie offline gehaald, meldt BNR.

'Meer troepen'

Volgens de NAVO en de Verenigde Staten blijft Rusland ondertussen militairen en materieel naar het grensgebied met Oekraïne sturen. Uit niets zou blijken dat het land een deel van zijn troepen terugtrekt.

Moskou blijft erbij dat het troepen weghaalt uit het grensgebied. Over drie tot vier weken zijn de militairen in West-Rusland weer terug op hun normale posities, zei de Russische ambassadeur in Ierland volgens persbureau Reuters.

Het Russische ministerie van Defensie zei eerder dat een deel van de troepenmacht het grensgebied heeft verlaten, omdat de militaire oefening in die regio is voltooid. Er is niet gezegd hoeveel militairen zouden vertrekken.

Rusland verspreidde deze video over de veronderstelde terugtrekking van materieel: