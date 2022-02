OVV-voorzitter Dijsselbloem: aanpassingen OMT-stukken 'pijnlijk en heel schadelijk'

"Dit is echt voor iedereen heel slecht", zegt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in reactie op het onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid OMT-adviezen aanpaste. Hij noemt de aanpassingen "een pijnlijke illustratie" van wat de OVV in zijn vandaag gepubliceerde rapport ook vaststelde.

"Namelijk dat er een totale rolvermenging was tussen de wetenschappelijke adviezen en de besluitvorming. En dat tast de integriteit en het gezag van het OMT aan, want iedereen vraagt zich nu af: zijn die adviezen wel wetenschappelijk en onafhankelijk? Het tast ook het vertrouwen in ambtenaren aan, want die vragen dus blijkbaar adviezen die ze willen horen. Dus is het beleid dan eigenlijk wel goed en integer gemaakt?"

Volgens Dijsselbloem gaat het hier om een "terugkerend probleem in Den Haag". "Ministeries lijken steeds maar de neiging te hebben om adviezen te willen beïnvloeden."

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zei vandaag in een debat met de Tweede Kamer opnieuw dat de aanpassingen van zijn ambtenaren slechts "verduidelijkingen" zijn, het zou niet om inhoudelijke sturing gaan. Dijsselbloem spreekt dat tegen. Hij zegt dat het ministerie inderdaad óók verduidelijkende vragen heeft gesteld, maar dat de toevoeging van de specifieke zin die mondmaskers in de ouderenzorg ontmoedigt een inhoudelijke aanpassing betreft. "Het voorbeeld van schaarste aan middelen voor verpleeghuizen, in ons rapport een van de meest pijnlijke constateringen, dat wordt hier inhoudelijk extra zwaar aangezet op verzoek van het ministerie."

Dat het RIVM achteraf notulen van de vertrouwelijke OMT-bijeenkomst lijkt aangepast te hebben noemt hij "heel schadelijk". Dijsselbloem: "Je moet als voorzitter van het OMT de integriteit van het OMT echt bewaken. Je moet zorgen dat die adviezen niet worden beïnvloed door wat ambtenaren wenselijk vinden." Het betekent ook dat de OVV niet meer uit kan gaan van de authenticiteit van alle ingebrachte overheidsstukken.

Dijsselbloem noemt het verder opvallend dat de leden van het OMT sommige van de concept-adviezen überhaupt niet te zien kregen. "Wij vinden het heel opmerkelijk dat er blijkbaar wél tijd was om concept-adviezen aan ambtenaren te laten zien, maar níet aan OMT-leden."