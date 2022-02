Russische ambassadeur: 'Nederlandse steun verhoogt kans op zeer gevaarlijke escalatie'

Defensieminister Kasja Ollongren onderstreept in Nieuwsuur dat NAVO-landen juist heel eensgezind zijn in de boodschap richting Rusland. "Namelijk: de-escaleer, alsjeblieft. Ik kan mij voorstellen dat Rusland naar verschillen zoekt, maar ik heb gezien dat we het bij de NAVO erg eens zijn."

Volgens Ollongren is de stemming in de NAVO "bezorgd". "Er is bezorgdheid over troepenopbouw. We hopen een afbouw te zien, maar dat hebben we nog niet kunnen constateren. Alles gericht op de dialoog en de-escalatie."

De NAVO maakt zich grote zorgen over de Russische troepenopbouw aan de grens van Oekraïne. Maar volgens Poetin zit de NAVO zelf fout. Hoe kijkt hij naar Oost-Europa?