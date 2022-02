Voormalige Britse politicus Clegg wordt rechterhand Zuckerberg bij Meta

In 70 procent van de zaken die Facebooks eigen toezichtraad - opgezet door Clegg - in het eerste jaar behandelde, zat het online netwerkplatform fout. De raad oordeelde dat Facebook en Instagram onterecht kozen voor het verwijderen van berichten en reacties. Een overzicht van wat het eerste jaar opleverde:

De voormalige Britse politicus en vicepremier Nick Clegg krijgt een nieuwe belangrijke functie in de top van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Clegg wordt president of global affairs (mondiale zaken) en valt in zijn nieuwe functie direct onder directeur Mark Zuckerberg.

In zijn nieuwe functie wordt de 55-jarige Clegg wereldwijd verantwoordelijk voor alle beleidskwesties van het bedrijf. "Inclusief hoe we omgaan met regeringen als ze overwegen om nieuw beleid en regelgeving in te voeren en hoe we onze producten en ons werk naar buiten brengen", aldus Zuckerberg.

Zuckerberg zelf kan daardoor een stapje terug doen en zich meer gaan richten op het leiden van het bedrijf en het ontwikkelen van nieuwe producten. Sheryl Sandberg blijft verantwoordelijk voor de operationele leiding van het bedrijf.

Clegg heeft een Nederlandse moeder en spreekt vloeiend en accentloos Nederlands. Hij zat tussen 2010 en 2015 voor de Liberal Democrats in de Britse regering, samen met de Conservatieven van premier David Cameron. Clegg was als partijleider ook vicepremier.