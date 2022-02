Discutabele strafschop kost woedende Oranjevrouwen winst op Brazilië

Vijf minuten kreeg Nederland een dubieuze penalty tegen, waardoor een 1-0 voorsprong verdampte. Merel van Dongen zou hands gemaakt hebben, maar de Oranje-verdedigster hield haar armen wel langs haar lichaam op het moment dat de bal haar kant op kwam. Heftige protesten bij de scheidsrechter hielpen niets.

Het prestigieuze oefentoernooi in Frankrijk, waar verder Finland en het gastland aan deelnemen, wordt door bondscoach Mark Parsons vooral gebruikt als voorbereiding op het EK van komende zomer in Engeland.

De Engelsman moet het echter wel doen zonder Jill Roord, Lynn Wilms, Dominique Janssen en Renate Jansen, die allen vanwege de coronaprotocollen niet naar Frankrijk konden afreizen. Joëlle Smits haakte om diezelfde reden enkele uren voor het duel ook af.

Vertrouwde namen

Het zorgde ervoor dat er flink wat onervaren krachten bij de selectie werden gehaald door Parsons, maar voor het duel met Brazilië waren er nog weinig verrassingen in de basiself. Rechtsachter Kerstin Casparij was met haar 3 interlands de minst ervaren international. De rest van de ploeg had minstens 20 interlands gespeeld.

Oranje begon sterk aan de partij en creëerde wat kleine kansjes, maar Brazilië kreeg al snel de allergrootste kans. Ariadina Borges kreeg de bal net buiten de zestien en haalde hard uit. Haar inzet belandde op de kruising.

De volgende grote kansen waren voor Oranje. Een een-op-een-situatie van Victoria Pelova werd door de speelster van Ajax zwak afgerond. Vivianne Miedema mocht enkele minuten later uithalen, maar ook haar inzet leverde niks op. Net als bij Pelova kon de Braziliaanse keepster Lorena simpel redding brengen.

Gezien de kansen die beide ploegen kregen in de eerste helft - Borges kopte na een half uur spelen van een meter of vijf van het doel naast - was het een wonder dat het 0-0 stond na 45 minuten.

Beerensteyn knalt raak

Dat wonder werd een kwartiertje na rust aan diggelen geschoten dankzij een schitterende treffer van Lineth Beerensteyn. De rappe buitenspeelster werd gelanceerd door een strakke pass van Sherida Spitse waarna Beerensteyn de bal met een fraaie volley over de Braziliaanse keepster heen schoot.

Daarmee luisterde ze haar 75ste interland op bijzondere wijze op.