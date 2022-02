Sprinter Jakobsen opnieuw de snelste in een etappe naar Lagos

Fabio Jakobsen is de eerste leider in de Ronde van de Algarve. De 25-jarige renner van QuickStep troefde in de net geen 200 kilometer lange eerste etappe de Belg Jordie Meeus en de Fransman Bryan Coquard af in de eindsprint.

Het peloton moest in de rit van Portimão naar Lagos twee hellingen over, maar die lagen zo ver van de finish dat ze niet van invloed waren op het koersverloop. Dat waren valpartijen wel, waardoor sprinter Juan Sebastián Molano wegviel en de eerste groep nog maar vijftig renners telde.

Bekend terrein

De laatste twee keer dat er gefinisht werd in Lagos (2019 en 2020), won Jakobsen de sprint en ook nu was de Gelderlander, die eerder deze maand al twee ritten in de Ronde van Valencia op zijn naam bracht, met afstand de rapste.

"Ik ken de aankomst goed hier", vertelde Jakobsen aan de finish. "We gaan hier ook vaak naartoe op trainingskamp. Ik moet vooral mijn ploeggenoten bedanken. Zonder hen had ik hier niet gewonnen. Remco Evenepoel rijdt hier voor het algemeen klassement, maar heeft keihard voor mij gewerkt."

De Ronde van Algarve duurt tot en met zondag.