Morgen in Peking: laatste olympische meters Wüst, vrije kür Van Zundert

De laatste dagen van de Olympische Spelen in Peking breken aan. Op de dertiende dag komen schaatssters Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Antoinette de Jong in actie op de 1.000 meter. Ook kunstrijdster Lindsay van Zundert danst weer over het ijs.

Voor Wüst zullen het haar laatste olympische slagen worden. Of ze nog meer eremetaal kan toevoegen aan haar toch al imposante prijzenkast (dertien olympische medailles) is de vraag. Alleen in Sotsji (2014) behaalde Nederlands grootste winterolympiër, in Peking al goed voor goud op de 1.500 meter, een medaille (zilver) op de 1.000 meter.

Kan Leerdam stunten?

Grote favoriet voor het goud is de Amerikaanse Brittany Bowe, de regerend wereldkampioene. Leerdam is de regerend Europees kampioene; de 23-jarige debutante op de Spelen hoopt te kunnen stunten. De grootste concurrente voor Bowe lijkt echter de Japanse Miho Takagi te zijn.

De 1.000 meter is vanaf 9.30 uur live te volgen op NOS.nl, NPO1 en via de NOS-app.