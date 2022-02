Medewerker Landelijke Eenheid geschorst vanwege meldingen grensoverschrijdend gedrag

Een politiefunctionaris van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is per direct op non-actief gesteld na meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag en het misbruik maken van zijn positie, meldt de Landelijke Eenheid op politie.nl.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoekt de meldingen. De geschorste medewerker heeft tijdens dat onderzoek geen toegang tot politiegebouwen en -systemen en mag geen werkzaamheden verrichten namens de politie.

NRC Handelsblad schreef eerder vandaag dat de man belast was met de werving en selectie van undercoveragenten voor infiltratieoperaties. Uit de krant nam de NOS over dat hij in ruil voor een positieve beoordeling sollicitanten om seksuele gunsten zou hebben gevraagd, maar dat is volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid "pertinent niet waar".

Oscar Dros, politiechef Landelijke Eenheid zegt de meldingen "uiterst serieus" te nemen. We "onderzoeken ze zorgvuldig en nemen passende maatregelen. Het onderzoek loopt echter nog en we kunnen niet voortijdig conclusies trekken." Ook heeft hij in een intern bericht medewerkers opgeroepen die ook slachtoffer of getuige zijn geweest van ongewenst en/of ongepast grensoverschrijdend gedrag zich te melden, "hoe moeilijk het ook is".

Kritische rapporten

De afgelopen tijd waren er meer berichten over incidenten bij de Landelijke Eenheid. Vrijdag werd een hoofdinspecteur van de Landelijke Eenheid aangehouden. De 47-jarige politieman wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, corruptie en schending van het ambtsgeheim.

Eind januari bracht de Inspectie Justitie en Veiligheid een kritisch rapport naar buiten waarin staat dat er sprake is van interne problemen bij de afdeling Afgeschermde Operaties. Daardoor zijn er veiligheidsrisico's ontstaan bij het aansturen van geheime operaties.

Een jaar eerder kwam de Inspectie al met een vernietigend rapport over de Dienst Landelijke Informatieorganisatie, dat eveneens onder de Landelijke Eenheid valt.

Gisteren werd bekend dat ook de voorzitter van de politievakbond ACP, Gerrit van de Kamp, op non-actief is gesteld na meldingen over grensoverschrijdend gedrag.