Flinke nederlaag kost Van Gerwen koppositie in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft in Premier League in Milton Keynes een forse nederlaag geleden. De Brabander verloor op de tweede dag sinds de hervatting van de prestigieuze competitie met 7-3 van Glen Durrant, die en passant de leiding in het klassement van de Brabander overnam.

Van Gerwen was gisteren de speciale zesdaagse van Premier League - ingelast om de door de coronacrisis verloren wedstrijddagen in hoog tempo in te halen - nog wel zo goed begonnen met een ruime zege op Rob Cross.