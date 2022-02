Dodental overstromingen Rio de Janeiro loopt verder op, huizen en auto's meegesleurd

Het dodental door de modderstromen en overstromingen in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro is opgelopen tot 44. Vooral de stad Petrópolis, ten noorden van miljoenenstad Rio de Janeiro, is zwaar getroffen.

Door aardverschuivingen en modderstromen werden huizen en auto's meegesleurd. Ook raakten sommige huizen begraven onder de modder.

De burgemeester vreest dat het dodental verder zal oplopen als het getroffen gebied doorzocht wordt. Alle bulldozers en grijpers van de deelstaatregering worden ingezet om de modder weg te halen. Ook zo'n 1100 militairen helpen mee.

Een groot deel van de stad zit zonder elektriciteit of water. In het gebied is de noodtoestand uitgeroepen. Ook heeft de burgemeester drie dagen van rouw afgekondigd.

Geen goede fundering

Het is niet de eerste keer dat de regio getroffen wordt door overstromingen. Toen dat in 2011 na zware regenval ook gebeurde vielen er bijna 900 doden.

De hooggelegen stad is al bijna twee eeuwen lang een toevluchtsoord voor mensen die de zomerhitte willen ontvluchten. In Petrópolis vind je statige herenhuizen langs kanalen, maar op de berghellingen zijn bebouwd met dicht op elkaar staande huizen waarvan sommige geen goede fundering hebben.

Ook begin dit jaar werd Zuidoost-Brazilië getroffen door zware regenval en overstromingen. Daarbij kwamen zeker 40 mensen om het leven. Later in januari kreeg de deelstaat São Paulo te maken met overstromingen die aan 19 mensen het leven kostten.