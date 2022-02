Oplichter Ari 'Heer' Olivier overleden op 82-jarige leeftijd

Ari Olivier, die bekend stond onder de bijnaam 'Heer Olivier' is vorige week op 82-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie vandaag.

Olivier stond bekend om zijn oplichtingspraktijken sinds de jaren 60. Hij deed zich voor als steenrijke zakenman en wist zo rijke weduwen en andere vermogende vrouwen geld afhandig te maken. Ook verkocht hij niet-bestaande producten aan rijke zakenmensen. In 1982 werd hij veroordeeld tot een jaar cel.

Voor Veronica maakte Olivier in 1997 het programma Heer Oliviers Wereld, waarin hij oplichtingspraktijken toonde. Dat programma werd na drie afleveringen van de buis gehaald nadat hij was gearresteerd in Duitsland, waar hij honderdduizenden valse Amerikaanse dollars afleverde.

De laatste jaren van zijn leven leidde hij een relatief rustig bestaan in zijn woning in Nieuw-Vennep. Hij was al geruime tijd ziek.