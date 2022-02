Horeca weer helemaal open, maar 'je zult vaker zelf je bier moeten halen'

Zodra de callcenters kunnen afschalen, zullen sommige medewerkers weer voor de horeca kiezen. Maar zij kunnen niet álle vacatures vervullen. Op de lange termijn dreigt het tekort alleen maar te groeien, zegt Driessen. "Het aantal ouderen in Nederland groeit maar het aantal tieners en twintigers niet, en juist die werken veel in de horeca."

Op dit moment is de horeca al een van de sectoren met de meeste vacatures . Van alle banen in de horeca is 5,7 procent niet vervuld. "Het is zeer te verwachten dat dat oploopt nu de boel weer open mag", zegt econoom Mathijs Bouman.

Wat sommige cafés en restaurants nu al doen is sluiten op rustige momenten. Ze passen hun openingstijden en concept aan om personeel te 'besparen'. "Bijvoorbeeld een aantal dagen dicht tijdens de lunch, of helemaal geen lunch meer serveren."

Maak je opleiding af, zegt Van Wede tegen zijn studenten. "De banen in de horeca liggen voor het oprapen, maar je hebt dat diploma nodig, zeker als je later alsnog HBO wilt doen."

Ten tweede, zegt Driessen, is het belangrijk dat bedrijven meer hun best doen om personeel te behouden. "Horecabedrijven bieden weinig carrièreperspectieven. In de branche is traditioneel veel personeelsverloop: medewerkers zijn vrij jong en niet lang in dienst."

Het zou helpen als het normaler wordt dat ook veertigers en vijftigers in de horeca werken, zegt hij. "In Zuid-Europa zie je ze veel meer, daar zijn ze echt gastvrouwen en gastheren. Hier ontbreekt dat soms."

Wel zien hij en KHN-directeur Beljaarts dat horecabazen al meer nadenken over de werk-privé-balans van hun personeel. Niet voor niets is in de nieuwe cao afgesproken dat medewerkers meer aaneengesloten rustdagen krijgen en dat hun rooster zeker drie weken van tevoren bekend is. Driessen: "Medewerkers vinden vooral de mate waarin ze zelf verlofuren kunnen kiezen belangrijk. Loon komt daarna pas."