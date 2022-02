Van de Zandschulp laat kansen schieten tegen Cilic en gaat onderuit in Doha

Botic van de Zandschulp is in Doha in de achtste finales uitgeschakeld. De 26-jarige Wageninger was niet opgewassen tegen Marin Cilic: 3-6, 5-7.

Van de Zandschulp serveerde slecht in de eerste set, maar kon in de rally prima mee met de Kroaat (ATP-24). Met drie suffe fouten schonk de nummer 50 van de wereld zijn opponent echter een 5-3 voorsprong, waarna hij in de game erop drie breekpunten miste.

In de tweede set liep zijn opslag beter en miste Van de Zandschulp breekkansen voor een 4-0 en 5-1 voorsprong. Hij won bij 4-2 nog wel zijn eigen opslag, maar met moeite. De ervaren Cilic rook bloed en sloeg onverbiddelijk toe. Met vijf opeenvolgende games pakte de 33-jarige Kroaat de overwinning.