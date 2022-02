PSV zonder geschorst drietal tegen Macabbi Tel Aviv, de oude liefde van Zahavi

Het is voor PSV-coach Roger Schmidt puzzelen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Macabbi Tel Aviv (aftrap 18.45 uur) in de tussenronde van de Conference League. De Duitse coach mist donderdag vanwege een schorsing basisspelers Ibrahim Sangaré, Olivier Boscagli en aanvaller Carlos Vinicius. "Door omstandigheden is de spoeling wat dunner. Vooral achterin is het hopen dat er geen nieuwe blessuregevallen bij komen", realiseerde Schmidt zich. Ook centrale verdediger André Ramalho mist hij vanwege een enkelblessure al voor langere tijd. Door het gemis van Ramalho en Boscagli vormen Jordan Teze en Armando Obispo het hart van de PSV-defensie. "Ik ben ervan overtuigd dat zij morgen een goede prestatie leveren in het hart van de verdediging. Dat hebben zij meermaals laten zien", aldus Schmidt. "We zullen in Eindhoven een goed resultaat moeten neerzetten, want

Weerzien Zahavi met oude liefde Het is voor Eran Zahavi een weerzien met de club waar de spits tussen 2013 en 2016 uiterst succesvol was. Hij scoorde in 157 wedstrijden 122 goals voor Macabbi Tel Aviv en won met de club in 2013, 2014 en 2015 de landstitel. Zahavi werd in 2014 en 2015 bovendien tot Israëlisch speler van het jaar gekroond.

Eran Zahavi in oktober 2015 tijdens het Champions League-duel van Macabbi Tel Aviv met FC Porto - Pro Shots

De Europese wedstrijd is voor PSV een uitgelezen mogelijkheid om na een mindere periode (met nederlagen tegen Ajax en AZ) het opgedane vertrouwen (grote zege op Vitesse) te vergroten. Mario Götze rekent zich op het derde Europese niveau nog allerminst rijk. "We moeten afwachten hoe ver we in dit toernooi kunnen komen. Met de teamspirit zit het in ieder geval wel goed. We zijn gemotiveerd om op drie fronten mee te strijden om de prijzen." 12.000 fans PSV-Macabbi Tel Aviv zou donderdag aanvankelijk om 21.00 uur beginnen, maar de club uit Eindhoven kreeg van de Europese voetbalbond UEFA toestemming om het duel naar 18.45 uur te vervroegen zodat toch een deel van de fans (12.000) bij de wedstrijd aanwezig kan zijn. Vanwege de geldende coronamaatregelen geldt er nu nog een sluitingstijd om 22.00 uur. Deze maatregel wordt op vrijdag 18 februari versoepeld, waarbij alles weer tot 01.00 uur open mag.