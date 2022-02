Dikke tranen bij Schulting na brons: 'Ik voelde me zó sterk vandaag....'

Met twee keer goud, zilver en brons mag Suzanne Schulting zich bij de Winterspelen in Peking de koningin van het shorttracken noemen. Het 24-jarige supertalent sloot haar olympisch toernooi af met brons op de 1.500 meter, het laatste shorttrackonderdeel van de Spelen.

Na de laatste race vloeiden er tranen, vooral van teleurstelling. "Als je zo sterk bent, wil je ook met goud naar huis. Helaas heb je in shorttrack ook met tegenstanders te maken", zei de zwaar teleurgestelde Nederlandse vedette.

Schulting was woensdag de favoriet voor een derde gouden plak, maar na twee indrukwekkende races in de kwart- en halve finale kreeg ze in de strijd om goud pas echte tegenstand. Ze manoeuvreerde zich in een goede positie, maar in het shorttrack zit een ongelukje in een klein hoekje.

Een blok van de Chinese Yutong Han in de slotfase kostte de kopvrouw van het Nederlandse shorttracken de aansluiting met de aan de leiding rijdende titelverdedigster Choi Min-yeong uit Zuid-Korea. Voor Schulting resteerde een gevecht om zilver met de sluwe Arianna Fontana. Net als in de finale van de 500 meter verloor de Nederlandse met miniem verschil van de Italiaanse: drieduizendste van een tel.

Sterk

"Als ik niet uit de baan was gebeukt, had ik het buitenom kunnen redden", keek ze snikkend terug op de slotrace. "Ik was zo sterk. Ik haalde een Chinese terug. Die wilde ik geen goud laten winnen. Ik zat prima op positie drie, was rustig. Ik had zoveel vertrouwen. Ik voelde me zó sterk vandaag..."