Oppositie fel na OVV-rapport, kabinet gaat het bestuderen

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben fel gereageerd op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de coronacrisis aan het begin in 2020.

Volgens de SP moeten we uit het rapport vooral leren dat we veel beter moeten luisteren naar de medewerkers in de zorg. Die vroegen al in het begin van de pandemie om meer beschermingsmiddelen, vooral in de ouderenzorg, maar die kregen ze niet.

Partijleider Lilian Marijnissen wijst erop dat de SP steeds gehamerd heeft op mondkapjes voor de verpleeghuizen, maar dat het kabinet wegkeek. "Zorgverleners moesten onveilig werken. De grootste schandvlek in de corona-aanpak."

Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA noemt de conclusie dat Nederland niet voorbereid was "hard", al komt het volgens haar niet onverwacht. "Verkeerde keuzes hebben tot een stille ramp geleid in de verpleeghuizen." Kuiken vindt het hoog tijd voor een parlementaire enquête naar het beleid om "echte lessen te trekken".

Rapport vol aanbevelingen

Lisa Westerveld van GroenLinks begrijpt dat er in een grote crisis fouten worden gemaakt, "maar erken die dan en voorkom dat ze opnieuw worden gemaakt". Volgens haar blijkt dat niet uit de reactie van voormalig coronaminister De Jonge op het OVV-rapport. Die is het niet eens met de conclusies en vindt dat de onderzoekers te weinig naar de samenhang tussen de maatregelen hebben gekeken.

Ook de Partij voor de Dieren vindt dat de bevindingen van de OVV "er niet om liegen". Volgens Kamerlid Eva van Esch is wel duidelijk dat we niet voorbereid waren, terwijl er na de Q-koorts, twaalf jaar geleden, wel een dik rapport vol aanbevelingen lag.

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen het rapport eerst bestuderen en er later op terugkomen. "Het is belangrijk om goed te evalueren hoe de coronapandemie is aangepakt en welke lessen daar uit geleerd kunnen worden", zegt VVD-Kamerlid Judith Thielen.

Ook het kabinet gaat het OVV-onderzoek eerst goed bestuderen, voordat het half maart met een inhoudelijke reactie zal komen. De ministers Kuipers (VWS) en Yesilgöz (Justitie) lieten vandaag alleen weten dat het kabinet "goed uit de voeten kan" met de aanbevelingen.