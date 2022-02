Verdachte moordzaak Kaatsheuvel in hoger beroep alsnog vrijgesproken

De 46-jarige Wim S. is in hoger beroep vrijgesproken van de moord op zijn toenmalige vriendin Heidy Goedhart in 2010. Het Openbaar Ministerie had tegen S. een celstraf van 17,5 jaar geëist. Maar het hof in Den Haag oordeelde dat S. mogelijk onder druk van undercoveragenten is verleid tot het doen van een bekentenis.

In december 2010 werd de 34-jarige partner van S. in de tuin van hun woning in Kaatsheuvel met een steen op het hoofd geslagen en gewurgd. De kinderen van het stel lagen op dat moment in bed te slapen. Het Openbaar Ministerie wees S. aan als schuldige en beschuldigde hem ervan dat hij het misdrijf wilde verhullen door een inbraak in scène te zetten.

Eerdere veroordeling en Hoge Raad

De zaak kent een lange voorgeschiedenis. In 2018 werd S. door het hof in Den Bosch al veroordeeld tot 20 jaar cel, maar de Hoge Raad vernietigde dat vonnis. Die oordeelde dat de zaak over gedaan moest worden en dat moest worden onderzocht hoeveel druk er op S. was uitgeoefend door de undercoveragenten.

S. bekende eerder de moord op zijn toenmalige partner tijdens een undercoveroperatie van de politie in het Spaanse Marbella. De agenten slaagden er tijdens het traject in goed bevriend te raken met S. en zijn vertrouwen te winnen. Zij boden S., die op dat moment in geldnood zat, een baan aan, op voorwaarde dat hij opening van zaken zou geven en de moord zou bekennen. Het leidde in 2014 tot een bekentenis.

Omstreden Mr. Big-methode

Het Haagse hof oordeelde vandaag dat de undercoveragenten destijds niet nauwkeurig genoeg hebben beschreven hoe de communicatie met S. verliep. Daardoor is het voor het hof niet meer goed te reconstrueren hoeveel druk er precies op hem is gelegd en of S. door de agenten is misleid.

De rechters vroegen een rechtspsycholoog onderzoek te doen naar de zaak. Die concludeerde dat het feit dat S. in geldnood verkeerde, een risico vormde bij het afleggen van een valse bekentenis. Het hof stelde daarom dat de bekentenis van S. uit Marbella niet als bewijs tegen hem kon worden gebruikt. Ook gevonden vingerafdrukken en schoensporen vormden niet genoeg bewijs om S. te veroordelen.

De werkwijze die de politie in de zaak heeft gehanteerd, staat bekend als de Mr. Big-methode. Bij deze omstreden werkwijze oefenen agenten mentale druk uit op een verdachte. Deskundigen zijn daar kritisch over, omdat deze zou leiden tot valse bekentenissen. Onder meer de Volkskrant besteedde in een podcast aandacht aan de zaak en de methode.

De nabestaanden hebben geschokt gereageerd op de vrijspraak. "Hij ontloopt nu zijn straf. Maar de straf van karma ontloopt niemand", zei de zus van het slachtoffer tegen persbureau ANP. Het OM heeft twee weken de tijd om opnieuw in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.