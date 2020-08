Ierse Eurocommissaris vertrekt na schenden van coronaregels

De Ierse Eurocommissaris voor Handel stapt op vanwege het overtreden van de coronaregels. Phil Hogan lag onder vuur nadat hij vorige week een diner aan de Ierse westkust had bijgewoond met meer dan tachtig hooggeplaatste Ierse functionarissen. Dat diner werd een dag na de aanscherping van de coronamaatregelen in Ierland georganiseerd.

De minister van Landbouw, een rechter van het hooggerechtshof en de vice-voorzitter van de Ierse senaat stapten al eerder op, andere politici boden hun excuses aan. De 60-jarige Hogan bood maandag zijn excuses aan, maar hij wilde toen nog van geen wijken weten.

De Eurocommissaris kwam de afgelopen dagen steeds meer onder vuur te liggen. De Ierse minister van Transport zei in Ierse media dat het kabinet geen vertrouwen meer in hem had.

Belangrijke post

Hogan had een van de belangrijkere posten binnen de Europese Commissie. Hij hield zich onder meer bezig met een mogelijke handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië en het handelsgeschil tussen de EU en de Verenigde Staten.

Hij was tussen 2014 en 2019 ook Eurocommissaris, toen was hij verantwoordelijk voor Landbouw.