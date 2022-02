OM wil 10 jaar celstraf voor man die Els Slurink doodde

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat Jahangir A. 10 jaar de gevangenis in. Het OM acht de 45-jarige man uit Geldrop schuldig aan de moord op de 33-jarige psychologe Els Slurink uit Groningen, een cold case-zaak uit 1997.

De psychologe Els Slurink werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar woning. Ze zou een werkafspraak hebben. Doordat ze daar niet verscheen kregen collega's argwaan en gingen ze naar haar huis, schrijft RTV Noord.

Collega's zagen haar in woonkamer liggen

Ze zagen de vrouw in de woonkamer liggen. Ze bleek in het hart gestoken te zijn. Het moordwapen is nooit gevonden. Vermoedelijk is ze doodgestoken met een schaar. In haar woonkamer werd een naaiset gevonden waarvan de schaar ontbrak.

Jarenlang bleef de dood van Els Slurink onopgelost. De politie beschikte slechts over een dna-mengspoor onder haar nagel, een vingerafdruk op een glas en een voetafdruk in haar tuin.

Nieuwe technieken

Nieuwe technieken voor dna-onderzoek brachten de politie op het spoor van Jahangir A. Zijn dna zat onder een nagel van de Groningse vrouw. In de dna-databank van het Nederlands Forensisch Instituut zit het dna van mensen die eerder veroordeeld zijn voor een misdrijf. A. dook op als veelpleger.

De man zegt niets te maken te hebben met de moord op Slurink. Hij kan niet verklaren hoe zijn dna onder Slurinks nagel terechtgekomen is.

Hij woonde bij zijn slachtoffer in de buurt

Jahangir A. woonde in 1997 in de buurt van Slurink en is eerder veroordeeld voor geweldsdelicten, een overval op een snackbar en afpersing.

A. gaf op de eerste zittingsdag aan in hoger beroep te gaan als hij veroordeeld wordt. De rechtbank doet op 9 maart uitspraak.