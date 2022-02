Olympisch eventingkampioen Todd geschorst vanwege mishandeling paard

Eventingruiter Mark Todd is door de British Horseracing Authority (BHA) geschorst nadat er videobeelden zijn opgedoken waarop Todd een paard slaat.

Op de beelden is te zien hoe Todd het paard tijdens een training opjaagt door met een tak te zwaaien en het paard - dat weigert het water in te gaan - zelfs meerdere malen hard slaat met de tak. Reden genoeg voor de BHA om de 65-jarige Nieuw-Zeelander voorlopig te schorsen. Er volgt nader onderzoek.

Todd heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. "Een van de belangrijkste dingen die ik nastreef is het creëren van wederzijds respect tussen paard en ruiter. Dat geduld en vriendelijkheid de beste manier is om resultaten te halen", schrijft Todd in een verklaring.

Op de beelden is echter duidelijk een gebrek aan geduld en vriendelijkheid te zien. "Ik ben teleurgesteld in mezelf dat ik me daar niet aan gehouden heb."

Todd won individueel gouden medailles op de Olympische Spelen van 1984 en 1988.

Onthullingen

De ruiter is niet de eerste die onder vuur ligt na opgedoken beelden. Eerder dit jaar onthulde een reportage van de Duitse tv-zender RTL hoe springruiter Ludger Beerbaum onorthodoxe trainingsmethodes gebruikte om zijn paard te trainen. Beerbaum zelf ontkent de beschuldigingen, maar ook hier werd een onderzoek ingesteld.

Daarnaast was er tijdens de Zomerspelen in Tokio ook al een Duitse coach in opspraak geraakt na het slaan van een paard. Op videobeelden was te zien hoe Kim Raisner bij de moderne vijfkamp voor vrouwen een paard met haar vuist sloeg. Ze werd weggestuurd uit Tokio.