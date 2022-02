Schulting en Velzeboer naar finale 1.500 meter, maar gevaar komt uit Zuid-Koreaanse hoek

In de finale (om 14.18 uur) zien we ook Xandra Velzeboer terug. De talentvolle shorttrackster (20) eindigde als derde in haar halve finale en mag zich opmaken voor haar eerste individuele finale op de Spelen.

Schulting bracht in haar heat de winst probleemloos over de finish, met haar Belgische trainingsmaatje Hanne Desmet in haar kielzog op de tweede plaats. Ook in de kwartfinale eindigde Schulting en Desmet op respectievelijk de eerste en tweede plaats.

Suzanne Schulting maakt zich op voor de vijfde olympische finale in haar loopbaan. De 24-jarige Friezin, die op deze Spelen in Peking goud pakte op de 1.000 meter de en relay, won met gemak haar halve finale.

De debuterende Rianne de Vries verliet met opgeheven hoofd het olympisch shorttracktoernooi. De Friezin eindigde als vijfde in de halve finale, terwijl een plaats bij de beste twee nodig was.

De Vries had alle reden tot een glimlach, aangezien ze haar eerste optreden op de Spelen kon opluisteren met een plaats in de halve finale. Ze eindigde eerder in de kwartfinale als vierde en kreeg na beraad van de jury alsnog een doortocht naar de halve finale.

Voor De Vries was haar deelname sowieso een memorabel moment. De 31-jarige shorttrackster, die voor de 1.500 meter de voorkeur boven de 22-jarige Selma Poutsma had gekregen, was als reserve mee naar de Winterspelen van 2014 en 2018, maar kwam in respectievelijk Sotsji en Pyeongchang nooit in actie.

Stoppen met shorttrack

De Vries bekende deze week tegen RTL Nieuws dat ze richting de Spelen in Peking diverse keren aan stoppen dacht. "Ik wilde niet nog een keer het verdriet voelen van weer niet in actie komen. Maar toen ik me plaatste, dacht ik: ik ga niet afhaken bij de laatste halte", bekende ze.

De shorttrackster keek ook in Peking als reserve toe hoe onder meer hoe de Nederlandse vrouwen goud wonnen bij de relay. Ze gunde haar teamgenoten het succes, maar diep van binnen had ze daar ook op het ijs willen staan. De Vries mag zich nu officieel een deelnemer aan de Olympisch Spelen noemen. Dat gegeven zal ze nu vermoedelijk enorm koesteren.